Due uomini di 51 e 55 anni, sono morti a Somma Vesuviana (Napoli), portando a 22 i decessi per Covid da inizio pandemia. Lo rende noto il sindaco Salvatore Di Sarno, lanciando un nuovo appello alla cittadinanza a rispettare le norme di sicurezza e ad uscire di casa solo in caso di reale necessita’. “Abbiamo anche registrato 22 nuovi contagi – ha detto il sindaco – che fanno arrivare a 215 il numero dei positivi attivi in citta’. Oggi purtroppo piangiamo anche altre due vittime di questa pandemia che sta colpendo anche i giovani”.

Il sindaco

Di Sarno, infine, ha sottolineato che non si devono attendere i controlli “per rispettare le norme”. “Qualora non dovessimo rispettare le regole – ha concluso – la pandemia si potrebbe prolungare con conseguenze sanitarie importanti. Tutti dobbiamo avere senso di responsabilita’”.