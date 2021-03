Ci sono altre due vittime a Somma Vesuviana, ad annunciarlo il sindaco Salvatore Di Sarno. I decessi dall’inizio della pandemia salgono così a 24. Sembrerebbe però arrestarsi la curva dei contagi in quanto nelle ultime 48 ore sono stati registrati 16 nuovi positivi. Per un totale di 219 positivi attivi, 161, invece le persone in sorveglianza sanitaria.

