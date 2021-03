«Purtroppo anche la nonnina T. G. non è riuscita a sconfiggere questo maledetto virus. Da giorni combatteva in ospedale e sono ora 25 le persone vittime del Covid-19 sul territorio comunale. Ci stringiamo al dolore della famiglia». Con queste parole Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno, ha annunciato il nuovo decesso causa coronavirus in paese. È stabile il numero di positivi, ma purtroppo continua a crescere quello delle vittime.

Sono poco meno di 250 i terzignesi attualmente contagiati dal Covid-19, con una percentuale di positivi a 7 giorni che si attesta al 16,44%. Oltre cinque punti percentuali sopra la media regionale. Le misure disposte nelle scorse settimane dal sindaco hanno comunque fatto rallentare i nuovi positivi.