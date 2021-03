Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 14 marzo, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 39 237 Afragola Napoli 38 194 Agerola Napoli 23 86 Agropoli Salerno 4 39 Aiello del Sabato Avellino 1 14 Airola Benevento 2 17 Albanella Salerno 5 19 Altavilla Irpina Avellino 1 14 Altavilla Silentina Salerno 1 23 Angri Salerno 7 87 Apollosa Benevento 1 5 Ariano Irpino Avellino 10 60 Arienzo Caserta 1 15 Arzano Napoli 14 102 Atena Lucana Salerno 1 22 Atripalda Avellino 5 43 Avella Avellino 1 19 Avellino Avellino 9 207 Aversa Caserta 20 137 Bacoli Napoli 6 96 Baia e Latina Caserta 2 2 Baiano Avellino 1 12 Barano d’Ischia Napoli 1 15 Baronissi Salerno 6 38 Battipaglia Salerno 16 189 Bellizzi Salerno 8 54 Bellona Caserta 2 15 Benevento Benevento 26 235 Bisaccia Avellino 2 13 Boscoreale Napoli 25 165 Boscotrecase Napoli 5 55 Brusciano Napoli 4 52 Bucciano Benevento 3 4 Buonabitacolo Salerno 1 10 Caggiano Salerno 3 9 Caiazzo Caserta 1 11 Caivano Napoli 31 140 Calitri Avellino 7 55 Calvi Risorta Caserta 2 33 Calvizzano Napoli 4 42 Campagna Salerno 3 47 Capaccio Paestum Salerno 5 76 Capodrise Caserta 6 29 Capri Napoli 1 9 Capua Caserta 14 33 Carbonara di Nola Napoli 2 14 Cardito Napoli 6 64 Carinaro Caserta 1 17 Carinola Caserta 4 9 Casagiove Caserta 12 42 Casal di Principe Caserta 14 55 Casalnuovo di Napoli Napoli 26 162 Casaluce Caserta 8 28 Casamarciano Napoli 2 6 Casamicciola Terme Napoli 4 12 Casandrino Napoli 9 46 Casapesenna Caserta 4 30 Casapulla Caserta 3 32 Casavatore Napoli 14 76 Caserta Caserta 35 248 Casoria Napoli 42 242 Castel Volturno Caserta 1 40 Castelfranci Avellino 1 4 Castellammare di Stabia Napoli 25 260 Castelvetere in Val Fortore Benevento 1 3 Cautano Benevento 2 8 Cava de’ Tirreni Salerno 35 457 Cellole Caserta 1 15 Ceppaloni Benevento 1 9 Cercola Napoli 11 89 Cerreto Sannita Benevento 1 9 Cervino Caserta 6 26 Cesa Caserta 2 15 Cesinali Avellino 3 11 Cetara Salerno 2 50 Cicciano Napoli 7 43 Cimitile Napoli 1 22 Circello Benevento 3 6 Crispano Napoli 2 32 Cusano Mutri Benevento 1 10 Domicella Avellino 1 8 Dugenta Benevento 1 5 Eboli Salerno 4 228 Ercolano Napoli 27 215 Fisciano Salerno 4 31 Foglianise Benevento 1 12 Forino Avellino 2 23 Forio Napoli 3 27 Francolise Caserta 2 13 Frattamaggiore Napoli 4 117 Frattaminore Napoli 9 78 Frigento Avellino 2 8 Frignano Caserta 2 19 Furore Salerno 1 11 Giffoni Sei Casali Salerno 4 17 Giffoni Valle Piana Salerno 9 53 Giugliano in Campania Napoli 54 412 Gragnano Napoli 11 127 Grazzanise Caserta 2 20 Gricignano di Aversa Caserta 7 47 Grottaminarda Avellino 1 29 Grumo Nevano Napoli 8 49 Guardia Sanframondi Benevento 1 12 Ischia Napoli 8 38 Lacco Ameno Napoli 1 6 Lapio Avellino 1 4 Lettere Napoli 2 19 Lusciano Caserta 4 51 Macerata Campania Caserta 8 35 Maddaloni Caserta 21 188 Maiori Salerno 1 20 Marano di Napoli Napoli 13 203 Marcianise Caserta 16 125 Mariglianella Napoli 3 21 Marigliano Napoli 7 66 Marzano di Nola Avellino 2 6 Massa di Somma Napoli 2 19 Melito di Napoli Napoli 20 119 Melito Irpino Avellino 2 2 Mercato San Severino Salerno 5 68 Mercogliano Avellino 6 56 Meta Napoli 2 14 Mignano Monte Lungo Caserta 2 10 Mirabella Eclano Avellino 5 24 Mondragone Caserta 3 39 Monte di Procida Napoli 14 61 Montecalvo Irpino Avellino 2 7 Montecorvino Rovella Salerno 6 60 Montefalcione Avellino 6 28 Monteforte Irpino Avellino 3 32 Montesano sulla Marcellana Salerno 2 6 Montoro Avellino 7 53 Morcone Benevento 5 47 Mugnano del Cardinale Avellino 1 7 Mugnano di Napoli Napoli 14 157 Napoli Napoli 250 2806 Nocera Inferiore Salerno 16 148 Nocera Superiore Salerno 2 44 Nola Napoli 12 83 Nusco Avellino 1 9 Olevano sul Tusciano Salerno 4 26 Orta di Atella Caserta 26 98 Ospedaletto d’Alpinolo Avellino 1 17 Ottaviano Napoli 13 81 Padula Salerno 1 3 Pagani Salerno 30 200 Palma Campania Napoli 3 45 Parete Caserta 2 32 Parolise Avellino 1 4 Pastorano Caserta 1 5 Pellezzano Salerno 4 40 Perito Salerno 1 3 Piana di Monte Verna Caserta 2 7 Piano di Sorrento Napoli 1 18 Pietrelcina Benevento 4 24 Pignataro Maggiore Caserta 1 3 Pimonte Napoli 10 38 Poggiomarino Napoli 14 70 Polla Salerno 5 23 Pollena Trocchia Napoli 18 47 Pomigliano d’Arco Napoli 7 119 Pompei Napoli 8 112 Pontecagnano Faiano Salerno 9 92 Portici Napoli 17 201 Portico di Caserta Caserta 2 26 Pozzuoli Napoli 40 268 Praiano Salerno 1 17 Procida Napoli 1 15 Puglianello Benevento 2 8 Qualiano Napoli 15 84 Quarto Napoli 17 142 Quindici Avellino 3 9 Ravello Salerno 2 22 Recale Caserta 2 22 Riardo Caserta 1 5 Roccabascerana Avellino 1 8 Roccamonfina Caserta 3 22 Roccarainola Napoli 3 23 Sala Consilina Salerno 8 55 Salerno Salerno 51 422 San Bartolomeo in Galdo Benevento 3 4 San Cipriano d’Aversa Caserta 14 57 San Cipriano Picentino Salerno 4 19 San Felice a Cancello Caserta 13 96 San Gennaro Vesuviano Napoli 7 26 San Giorgio a Cremano Napoli 14 132 San Giuseppe Vesuviano Napoli 29 140 San Leucio del Sannio Benevento 1 2 San Mango Piemonte Salerno 2 16 San Marcellino Caserta 10 40 San Marzano sul Sarno Salerno 4 36 San Michele di Serino Avellino 1 5 San Nicola la Strada Caserta 11 66 San Nicola Manfredi Benevento 5 20 San Paolo Bel Sito Napoli 3 12 San Pietro al Tanagro Salerno 1 6 San Pietro Infine Caserta 4 9 San Potito Sannitico Caserta 1 4 San Prisco Caserta 3 27 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 12 49 San Tammaro Caserta 4 19 San Valentino Torio Salerno 10 65 San Vitaliano Napoli 3 18 Sant’Agata De’ Goti Benevento 1 28 Sant’Anastasia Napoli 10 96 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 7 23 Sant’Angelo all’Esca Avellino 1 3 Sant’Angelo dei Lombardi Avellino 2 10 Sant’Antimo Napoli 9 82 Sant’Antonio Abate Napoli 9 52 Sant’Arpino Caserta 6 42 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 6 35 Santa Maria a Vico Caserta 13 87 Santa Maria Capua Vetere Caserta 11 65 Santa Maria la Carità Napoli 4 36 Santa Maria La Fossa Caserta 2 18 Sarno Salerno 13 115 Sassano Salerno 4 6 Saviano Napoli 15 48 Scafati Salerno 13 142 Scisciano Napoli 2 22 Serino Avellino 2 23 Serre Salerno 1 17 Sessa Aurunca Caserta 6 44 Siano Salerno 1 24 Sicignano degli Alburni Salerno 9 45 Solofra Avellino 10 46 Solopaca Benevento 2 5 Somma Vesuviana Napoli 11 93 Sorrento Napoli 2 31 Sparanise Caserta 2 18 Striano Napoli 8 40 Sturno Avellino 1 9 Succivo Caserta 3 29 Taurasi Avellino 1 7 Teano Caserta 2 17 Teggiano Salerno 2 8 Telese Terme Benevento 2 9 Terzigno Napoli 13 72 Teverola Caserta 4 25 Torre Annunziata Napoli 23 243 Torre del Greco Napoli 23 327 Trecase Napoli 2 32 Trentola Ducenta Caserta 10 56 Tufino Napoli 5 21 Vallata Avellino 1 5 Valle Agricola Caserta 1 1 Valva Salerno 2 8 Venticano Avellino 4 11 Vico Equense Napoli 10 88 Vietri sul Mare Salerno 1 27 Villa di Briano Caserta 2 22 Villa Literno Caserta 9 42 Villaricca Napoli 14 92 Visciano Napoli 2 7 Vitulano Benevento 1 12 Vitulazio Caserta 2 20 Volla Napoli 8 75