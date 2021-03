“La nostra comunità piange un altro morto per il covid. Siamo vicini alla famiglia di L. F., un abbraccio forte a tutti loro”. Ad annunciarlo è il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, che attraverso i social network ha quindi reso noto l’ennesimo decesso nell’area vesuviana. Si tratta di un uomo di 85 anni che era ricoverato da alcuni giorni proprio a causa di complicazione del Covid. L’età avanzata, in questo caso, ha purtroppo fatto il resto.

L’ultimo saluto al cimitero

Come disposto nell’ultima ordinanza dello stesso sindaco, dunque, l’esterno saluto all’anziano avverrà al cimitero con una benedizione all’aperto. E non quindi in chiesa come invece era possibile fino a qualche settimana fa.