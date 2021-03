“Purtroppo altro decesso causato dal covid. Con dispiacere comunico la dipartita della signora V. L. M. Con lei salgono a 17 le vittime da inizio pandemia. Ci stringiamo al dolore della famiglia”. Ad annunciarlo ancora il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, che appena stamattina aveva comunicato il decesso di un altro paziente ricoverato per Coronavirus. Due, dunque, in poche ore in città.

Nei giorni scorsi il primo cittadino di Terzigno ha emanato un’ordinanza nel tentativo di frenare il contagi. Gli ultimi dati rispetto a quelli della scorsa settimana sono in miglioramento, ma chiaramente adesso si paga ancora il conto dei bilanci precedenti. La situazione a Terzigno, come in tutta la Campania e anche oltre, resta naturalmente molto preoccupante.