Un decesso a causa del Coronavirus si è registrato, nella giornata di ieri, a Ottaviano. «Ci lascia, a causa del Covid, un altro nostro concittadino, il dottor Giuseppe Ambrosio. Ogni notizia del genere è un colpo durissimo alla nostra comunità. Restiamo uniti, resistiamo e rispettiamo le regole. Siamo vicini alla famiglia e agli amici del dottor Ambrosio» ha detto il primo cittadino di Ottaviano Luca Capasso.

Il primo cittadino ha ricordato di aver prorogato fino al prossimo 22 marzo le ordinanze finora in vigore. Con obblighi per cittadini, esercizi commerciali, attività di ristorazione. In particolare sul territorio comunale, dove attualmente sono poco meno di 300 i soggetti positivi. I ristoranti possono fare asporto fino alle 20.30, successivamente è consentita solo la consegna a domicilio.