Spaccio di marijuana durante il coprifuoco. Accade a Sassano, nel Salernitano. I carabinieri hanno sorpreso dopo le ore 22 sei giovani, di eta’ compresa tra i 18 ed i 21 anni, del posto radunati in un locale privato. I militari, guidati dal capitano Paolo Cristinziano, hanno fatto irruzione nel locale sequestrando trenta grammi di marijuana gia’ divisa in dosi.

In seguito alla perquisizione, e’ stato trovato un bilancino di precisione nascosto negli slip di uno dei giovani. I sei sono stati denunciati in stato di liberta’ per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e sanzionati per mancato rispetto delle normative antiCovid.