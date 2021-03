I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio a San Giuseppe Vesuviano e nei comuni vicini. Due i veicoli sequestrati, 3 carte di circolazione e una patente sono state ritirate. Sono poi 27 le sanzioni elevate a persone che non hanno rispettato il divieto di spostamento tra comuni senza motivi di necessita’ ed urgenza, o ancora inosservanti il divieto di circolazione dopo le ore 22. Cinque poi le perquisizioni a veicoli e 8 quelle personali eseguite. 123 le persone identificate e 86 i veicoli sottoposti a controllo.

L’inseguimento

In via Aielli, un 22enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, alla guida di un’auto risultata poi sprovvista di assicurazione, non ha rispettato l’alt imposto dai militari dell’Arma ed e’ fuggito. Poi raggiunto dopo un breve inseguimento dopo aver urtato un muretto di contenimento. Nel corso delle attivita’ 20 persone sono sanzionate per inosservanza al codice della strada.