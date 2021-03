Prosegue l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari della compagnia di Castello di Cisterna hanno presidiando le principali arterie della città di Somma Vesuviana. Effettuati qui posti di controllo e pattuglie anche in orario serale. Insieme al personale delle restanti compagnie del gruppo di Castello di Cisterna e ai militari del Reggimento Campania, eseguite inoltre delle perquisizioni all’interno di complessi di edilizia popolare. Anche qui posti di controllo rinforzati alla circolazione stradale.

Il bilancio

Denunciato un 25enne per guida senza patente (mai conseguita con violazione reiterata nel biennio). Segnalato alla Prefettura di Napoli un assuntore di sostanze stupefacenti 29enne trovato in possesso di sostanza stupefacente (hashish). Sottoposti a controllo alla circolazione stradale 118 veicoli e 144 persone (di cui 38 con precedenti). Elevate per violazioni al codice della strada a carico di 9 utenti della strada. Eseguite inoltre 4 perquisizioni domiciliari e 4 personali- Elevate sanzioni amministrative per violazione delle norme anti Covid-19 nei confronti di 11 persone.