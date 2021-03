Due decessi e 108 nuovi contagi nell’ultima domenica in zona arancione. E’ risultato positivo un altro medico di famiglia. Si tratta del dottore Mario Marino che presta servizio nei comuni di Castelvetere sul Calore e Montemarano. Il professionista ha già ricevuto le due dosi di vaccino. Hanno voluto fare sentire la propria vicinanza i sindaci dei due paesi, che hanno esaltato l’impegno sul campo senza soste del medico. In modo particolare in questa emergenza sanitaria.

Il medico

«Mi è dispiaciuto sinceramente sapere della positività al Covid del dottore Mario Marino dice Beniamino Palmieri, primo cittadino di Montemarano – Mi è dispiaciuto perché gli è costata cara la sua generosità, la sua disponibilità, la sua umanità ed il suo senso del dovere. So che per tanti miei concittadini suoi pazienti viene a mancare, anche se per poco, un punto di riferimento in questa infinita emergenza sanitaria. Dopo la collaborazione di tutti questi mesi, mi ritrovo più solo nell’affrontare la tragedia che ci è toccato vivere, fatta di sofferenza e preoccupazione. Rivolgo a lui, a nome anche degli amici amministratori, l’augurio di una pronta guarigione ed un forte abbraccio alla famiglia», conclude Palmieri. I casi di positivi dopo il doppio vaccino sono adesso allo studio del Cotugno. Tuttavia, il fatto che siano asintomatici lascia ben sperare per le dosi.