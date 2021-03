Da oggi e fino a domenica 21 marzo, inclusa, resterà chiuso al pubblico il cimitero comunale a Ercolano. Lo ha deciso il sindaco, Ciro Buonajuto, con un’ordinanza. La chiusura si è resa necessaria «per permettere alcuni lavori di manutenzione straordinaria» spiega il primo cittadino. «E allo stesso tempo scongiurare assembramenti in occasione della ricorrenza di San Giuseppe».

La memoria

E questa mattina in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, il Comune di Ercolano esporrà le bandiere a mezz’asta. Ha osservato alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, un minuto di silenzio.