Chiusura piazze e aree a verde interdette, con il divieto assoluto di stazionare in spazi pubblici. Coprifuoco anticipato alle 18 per i minorenni, che dovranno comunque portare con se’ sempre l’autocertificazione firmata da almeno un genitore. Sono le misure messe in campo dall’amministrazione comunale di Casamarciano. Inserite in un’apposita ordinanza firmata dal sindaco, Carmela De Stefano. Il provvedimento entrera’ in vigore oggi e sara’ valido fino al 6 aprile, salvo ulteriori proroghe. Si aggiunge alle disposizioni di questi giorni con posti di blocco all’ingresso della comunita’.

La sindaca

“Provvedimenti necessari, obbligatori alla luce del numero dei positivi raddoppiato nell’ultima settimana – spiega il sindaco – la prima misura dovrebbe partire da noi stessi con un’autodisciplina che fatica a venire fuori. Le scene di assembramenti di giovani sono inquietanti se si considera che stiamo in zona rossa e nel pieno della terza ondata con oltre trenta positivi. Abbiamo intensificato i controlli e nella giornata di ieri sono elevate cinque sanzioni. Bisogna stare a casa il piu’ possibile limitandosi alle necessita’ impellenti e ai motivi di lavoro e salute”.