Ecco i contagi Comune per Comune in tutta la Campania. Si tratta solo dei nuovi positivi comunicati oggi 26 marzo, dunque non è il totale dei positivi attivi per città. Sono comunicati anche i tamponi effettuati, in tal modo è possibile verificare il tasso di positività per ogni territorio. Eventuali città mancanti nell’elenco non hanno segnato alcun positivo nella giornata odierna.

Comune Provincia Positivi_del_Giorno Tamponi_del_Giorno Acerra Napoli 15 225 Afragola Napoli 29 252 Agerola Napoli 1 11 Agropoli Salerno 6 86 Aiello del Sabato Avellino 1 13 Airola Benevento 1 26 Alife Caserta 5 19 Altavilla Irpina Avellino 1 16 Altavilla Silentina Salerno 2 7 Amalfi Salerno 1 8 Angri Salerno 13 97 Apice Benevento 3 13 Apollosa Benevento 2 5 Ariano Irpino Avellino 9 51 Arienzo Caserta 4 16 Arzano Napoli 9 100 Ascea Salerno 3 22 Atripalda Avellino 5 53 Avella Avellino 9 50 Avellino Avellino 14 205 Aversa Caserta 14 137 Bacoli Napoli 9 79 Baronissi Salerno 2 28 Battipaglia Salerno 19 185 Bellizzi Salerno 4 44 Benevento Benevento 14 217 Bisaccia Avellino 1 4 Bonea Benevento 2 11 Boscoreale Napoli 12 80 Boscotrecase Napoli 3 31 Brusciano Napoli 2 26 Caivano Napoli 12 170 Calvizzano Napoli 4 44 Campagna Salerno 2 45 Camposano Napoli 4 25 Cancello ed Arnone Caserta 1 7 Capaccio Paestum Salerno 2 71 Capodrise Caserta 5 54 Capriglia Irpina Avellino 2 12 Capua Caserta 14 59 Cardito Napoli 10 70 Carinaro Caserta 2 24 Carinola Caserta 1 12 Casagiove Caserta 2 46 Casal di Principe Caserta 7 66 Casalbuono Salerno 1 9 Casalnuovo di Napoli Napoli 10 113 Casaluce Caserta 1 34 Casamarciano Napoli 4 21 Casandrino Napoli 2 28 Casapesenna Caserta 4 19 Casapulla Caserta 1 11 Casavatore Napoli 9 54 Caserta Caserta 16 208 Casola di Napoli Napoli 1 19 Casoria Napoli 23 292 Castel San Giorgio Salerno 5 37 Castel Volturno Caserta 5 56 Castelfranco in Miscano Benevento 5 9 Castellammare di Stabia Napoli 14 370 Castello di Cisterna Napoli 3 12 Castelpagano Benevento 1 3 Cava de’ Tirreni Salerno 12 113 Cellole Caserta 1 8 Cercola Napoli 7 57 Cerreto Sannita Benevento 1 21 Cervino Caserta 2 11 Cesa Caserta 3 25 Cesinali Avellino 1 23 Cicciano Napoli 5 94 Cimitile Napoli 11 61 Colle Sannita Benevento 1 5 Colliano Salerno 5 8 Comiziano Napoli 4 14 Contrada Avellino 1 7 Corbara Salerno 3 28 Crispano Napoli 2 31 Curti Caserta 2 12 Domicella Avellino 1 15 Dragoni Caserta 1 2 Dugenta Benevento 2 8 Durazzano Benevento 4 16 Eboli Salerno 5 118 Ercolano Napoli 16 128 Foiano di Val Fortore Benevento 1 1 Frasso Telesino Benevento 3 11 Frattamaggiore Napoli 12 114 Frattaminore Napoli 10 69 Frigento Avellino 1 16 Frignano Caserta 9 23 Gesualdo Avellino 1 17 Giffoni Sei Casali Salerno 1 11 Giffoni Valle Piana Salerno 1 21 Gioia Sannitica Caserta 2 7 Giugliano in Campania Napoli 58 487 Gragnano Napoli 20 163 Grazzanise Caserta 1 16 Gricignano di Aversa Caserta 9 38 Grumo Nevano Napoli 8 54 Guardia Sanframondi Benevento 2 19 Ischia Napoli 3 26 Lacedonia Avellino 1 8 Laurino Salerno 1 7 Lauro Avellino 5 27 Laviano Salerno 1 4 Lettere Napoli 4 30 Limatola Benevento 6 29 Lioni Avellino 1 11 Lusciano Caserta 5 39 Macerata Campania Caserta 1 38 Maddaloni Caserta 20 157 Marano di Napoli Napoli 25 189 Marcianise Caserta 34 173 Mariglianella Napoli 5 27 Marigliano Napoli 6 54 Marzano Appio Caserta 3 4 Marzano di Nola Avellino 1 9 Massa Lubrense Napoli 1 14 Melito di Napoli Napoli 13 119 Melito Irpino Avellino 1 4 Mercato San Severino Salerno 4 48 Mercogliano Avellino 2 33 Meta Napoli 2 16 Mondragone Caserta 1 36 Monte di Procida Napoli 10 49 Monte San Giacomo Salerno 3 9 Montecorvino Pugliano Salerno 2 15 Montecorvino Rovella Salerno 2 30 Montefalcione Avellino 1 13 Monteforte Irpino Avellino 4 41 Montella Avellino 1 17 Montesarchio Benevento 5 47 Montoro Avellino 4 47 Moschiano Avellino 5 14 Mugnano del Cardinale Avellino 4 41 Mugnano di Napoli Napoli 12 130 Napoli Napoli 319 2799 Nocera Inferiore Salerno 11 226 Nocera Superiore Salerno 15 110 Nola Napoli 20 160 Orta di Atella Caserta 19 88 Ospedaletto d’Alpinolo Avellino 1 10 Ottaviano Napoli 19 89 Paduli Benevento 3 12 Pagani Salerno 13 215 Pago Veiano Benevento 9 19 Palma Campania Napoli 13 80 Pannarano Benevento 4 10 Paolisi Benevento 1 4 Parete Caserta 10 48 Pastorano Caserta 1 6 Pellezzano Salerno 2 35 Piano di Sorrento Napoli 4 37 Piedimonte Matese Caserta 2 18 Pietramelara Caserta 1 12 Pietrelcina Benevento 2 7 Pimonte Napoli 2 22 Poggiomarino Napoli 24 114 Polla Salerno 2 25 Pollena Trocchia Napoli 6 53 Pomigliano d’Arco Napoli 13 144 Pompei Napoli 14 122 Pontecagnano Faiano Salerno 6 62 Portici Napoli 13 174 Portico di Caserta Caserta 2 31 Pozzuoli Napoli 20 273 Pratola Serra Avellino 3 19 Procida Napoli 3 16 Puglianello Benevento 3 7 Qualiano Napoli 6 64 Quarto Napoli 15 140 Quindici Avellino 1 10 Recale Caserta 12 29 Ricigliano Salerno 2 4 Roccapiemonte Salerno 4 49 Roccarainola Napoli 19 50 Sala Consilina Salerno 6 40 Salerno Salerno 34 421 Salza Irpina Avellino 3 11 San Felice a Cancello Caserta 6 58 San Gennaro Vesuviano Napoli 8 34 San Giorgio a Cremano Napoli 20 140 San Giorgio del Sannio Benevento 10 57 San Giuseppe Vesuviano Napoli 13 96 San Leucio del Sannio Benevento 1 3 San Marcellino Caserta 10 52 San Marco Evangelista Caserta 3 19 San Martino Sannita Benevento 2 5 San Marzano sul Sarno Salerno 2 25 San Michele di Serino Avellino 3 19 San Nicola la Strada Caserta 14 90 San Nicola Manfredi Benevento 1 23 San Paolo Bel Sito Napoli 1 14 San Pietro al Tanagro Salerno 1 14 San Prisco Caserta 2 28 San Sebastiano al Vesuvio Napoli 6 34 San Tammaro Caserta 2 15 Sant’Agata De’ Goti Benevento 6 65 Sant’Agnello Napoli 3 13 Sant’Anastasia Napoli 14 93 Sant’Angelo a Cupolo Benevento 1 23 Sant’Angelo a Scala Avellino 1 2 Sant’Angelo d’Alife Caserta 2 4 Sant’Angelo dei Lombardi Avellino 1 18 Sant’Antimo Napoli 4 76 Sant’Antonio Abate Napoli 11 92 Sant’Arpino Caserta 11 52 Sant’Egidio del Monte Albino Salerno 5 74 Santa Lucia di Serino Avellino 1 5 Santa Maria a Vico Caserta 1 45 Santa Maria Capua Vetere Caserta 10 91 Santa Maria la Carità Napoli 5 63 Santa Marina Salerno 5 14 Sarno Salerno 24 107 Sassano Salerno 4 18 Saviano Napoli 3 46 Scafati Salerno 33 259 Scisciano Napoli 1 13 Serino Avellino 5 51 Sessa Aurunca Caserta 2 28 Solofra Avellino 1 27 Solopaca Benevento 1 29 Somma Vesuviana Napoli 5 99 Sorrento Napoli 1 18 Sparanise Caserta 4 30 Sperone Avellino 4 28 Striano Napoli 10 68 Sturno Avellino 1 6 Succivo Caserta 8 26 Taurano Avellino 1 7 Teano Caserta 3 24 Telese Terme Benevento 4 45 Terzigno Napoli 5 40 Teverola Caserta 12 47 Tocco Caudio Benevento 4 10 Torre Annunziata Napoli 8 103 Torre del Greco Napoli 40 344 Torrioni Avellino 2 2 Tortorella Salerno 1 1 Trecase Napoli 2 31 Trentola Ducenta Caserta 10 77 Tufino Napoli 2 25 Valle di Maddaloni Caserta 1 22 Valva Salerno 2 8 Vibonati Salerno 1 5 Vico Equense Napoli 8 104 Vietri sul Mare Salerno 1 21 Villa di Briano Caserta 3 30 Villa Literno Caserta 8 61 Villanova del Battista Avellino 1 6 Villaricca Napoli 7 87 Visciano Napoli 5 22 Vitulano Benevento 3 6 Vitulazio Caserta 3 20 Volla Napoli 10 75 Volturara Irpina Avellino 2 7