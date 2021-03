Salgono a 340 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. A quanto si apprende dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, il presidente dell’Ordine provinciale di Napoli, Silvestro Scotti, ha informato i colleghi della scomparsa di Massimo Iacouzzi. Ginecologo in servizio all’Ospedale del Mare. Lo specialista, 68 anni, “era stato ricoverato per circa un mese allo stesso ospedale del Mare e poi dimesso per una riabilitazione, ha raccontato Scotti.

“Ma 3 giorni dopo la dimissione ha avuto un’insufficienza respiratoria acuta ed è deceduto pochi giorni dopo il ricovero in terapia intensiva al Fatebenefratelli. Non ha fatto in tempo a vaccinarsi”. Fa sapere infine Scotti.