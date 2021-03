Un uomo ucciso in serata nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Secondo le prime notizie il fatto e’ avvenuto in via Leopardi; l’uomo colpito con diversi colpi di arma da fuoco. Stanno ricostruendo l’accaduto i carabinieri e la polizia. L’uomo ucciso questa sera in via Leopardi, a Napoli, si chiamava Antonio Volpe ed aveva 78 anni.

Indagini in corso

Volpe, secondo quanto finora accertato dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli, e’ deceduto all’istante. Al momento gli investigatori stanno lavorando per accertare la dinamica del fatto. Appena l’altra notte a Ponticelli si è verificato un altro omicidio.