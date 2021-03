Stamattina a Napoli e’ entrata in funzione la nuova biglietteria della stazione delle linee vesuviane di Piazza Garibaldi. “Non solo – e’ scritto in un comunicato – un nuovo look ma soprattutto un comfort maggiore per dipendenti e passeggeri. Luce, spazio, raddoppiate le postazioni da 5 a 10”.

“Si tratta – si evidenzia – di un primo intervento che verra’ completato entro due mesi con la ristrutturazione anche dello spazio dove sono ubicati i tornelli. Contemporaneamente si aprono nei prossimi giorni i cantieri per il restyling completo della stazione di Porta Nolana (compreso il restauro della facciata) nonche’ della parte strutturale delle banchine di piazza Garibaldi. Nel giro di 18 mesi sia Porta Nolana che Piazza Garibaldi cambieranno completamente volto”, annuncia l’Eav.