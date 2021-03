Si annuncia una giornata ricca di problemi per i pendolari che domani si serviranno dei mezzi di trasporto. E’ infatti in programma uno sciopero di 24 ore proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Lo stop per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri. Alla luce di questa agitazione l’Ente autonomo Volturno ha reso noto che per cio’ che concerne il servizio dell’ex Circumvesuviana il servizio sara’ garantito dalle 6.17 alle 8.03 e dalla 13.17 alle 17.32.

Le prime e ultime partenze assicurate lungo le singole linee sono riportate sul sito internet dell’Eav. Qui sono riportate anche le fasce di garanzia per linee flegree, metropolitana e per i servizi automobilistici.