Arriva da Milano la telefonata d’allarme che ieri pomeriggio ha consentito agli agenti del Commissariato Vicaria Mercato di Napoli di mettere fine un episodio di maltrattamenti in famiglia. L’ennesimo è poi emerso, per mano di un pregiudicato che stava scagliando la sua violenza contro la moglie, terrorizzando i figli Uno dei quali, di 12 anni, attanagliato dalla paura, trovato dai poliziotti nel soppalco della sua camera da letto. L’uomo, che ha 51 anni, quando ha visto la Ps è andato in escandescenze e si è ferito. Gli agenti lo hanno arrestato e adesso è in carcere, a Poggioreale. Quando la sua ira è scattata, in casa c’erano la figlia maggiorenne e incinta della coppia, con suo figlio di appena due anni. I poliziotti hanno trovato poi casa dei vicini, e l’altro figlio, il 12enne, il quale, assalito dalla paura si era rifugiato nel soppalco della sua cameretta.

A seguito della denuncia presentata dalla donna – da tempo sottoposta a violenze fisiche, psicologiche e morali – sono stati coinvolti anche i servizi sociali, nell’ambito dei protocolli previsti dal progetto «Scudo» del Ministero dell’Interno. L’uomo è risultato già arrestato e condannato per maltrattamenti ai danni della moglie. Condanne peraltro anche espiate. Ma ciononostante le violenze erano proseguite, anche in presenza dei figli minorenni. Anzi, erano proprio loro, a chiedere aiuto al 113, com’è successo anche ieri.