“Dobbiamo registrare, dopo molto tempo, la scomparsa di un nostro concittadino per Covid nei giorni scorsi. Questo mostro ci sta mettendo a dura prova e non è purtroppo imminente l’uscita da questa pandemia”. Ad annunciarlo è il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma. La città finora sta rispondendo molto bene alla terza ondata, riuscendo ad evitare impennate. Purtroppo tra i contagiati c’è chi non riesce a sconfiggere il Coronavirus.

Il primo cittadino continua: “Vi prego di continuare a rispettare le regole e a resistere. A tutti coloro che hanno perso un caro la mia vicinanza e quella di tutta la comunità palmese”. Al momento Palma Campania non ha avuto bisogno di ordinanze ancora più restrittive rispetto alla Zona Rossa che già vige in tutta la regione.