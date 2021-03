Un’anziana donna di 75 anni trovata senza vita ieri nella sua abitazione in via Falco a Boscoreale. A lanciare l’allarme sono stati i vicini che si sono accorti che la spesa lasciata fuori alla porta non era ritirata dalla donna. Così hanno deciso di allertare i carabinieri. Sul posto si sono portati un’ambulanza del 118 della Misericordia di Torre Annunziata e i vigili del fuoco. Sono stati proprio i pompieri, attraverso un carrello elevatore, sono entrati nell’appartamento attraverso una finestra semi chiusa. La 75enne è stata trovata adagiata supina sul letto, con una ferita alla fronte.

La presunta dinamica

Probabilmente è caduta ed ha battuto la testa, riuscendo da sola a raggiungere il letto. La donna viveva da sola ed ha due figli che vivono in Toscana ed in Germania. Per i funerali si aspetterà dunque il rientro dei figli che in tempi di pandemia è piuttosto complicato.