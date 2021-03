Incendio la notte scorsa a Casoria, in provincia di Napoli. A prendere fuoco – completamente distrutto – un capannone della ditta Ma.Vi.Com. che produce materiale elettrico e informatico. Il danno ammonterebbe a quasi 1 milione di euro. I carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Ventotene verso le ore 22. L’incendio è domato dai Vigili del Fuoco.

Il titolare della ditta e’ un 59enne incensurato di Frattamaggiore. Indagini in corso dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L’uomo avrebbe intanto riferito di non avere mai ricevuto minacce, ma la pista dolosa è quella più seguita.