Stamattina a Cercola, in via Matilde Serao, angolo via Moro, l’amministrazione comunale, assistita dalle Forze dell’ordine, ha provveduto alla cancellazione del murale dedicato a Giuseppe Sannino. Il pregiudicato ucciso il 25 giugno 2012 a colpi di arma da fuoco. Lo rende noto la Prefettura di Napoli. Il murale era realizzato sul muro perimetrale di una scuola di proprietà pubblica.

I precedenti a Napoli

L’azione è scattata a seguito di operazione concordata in apposito tavolo tecnico. in ottemperanza agli esiti del Comitato ordine e sicurezza pubblica dell’area metropolitana del 4 marzo scorso. Già Napoli è avvenuta la cancellazione di altri murali dedicati a pregiudicati e rapinatori. Nei giorni scorsi, inoltre, anche l’abbattimento di altarini sempre in memoria di personaggi con problemi con la legge.