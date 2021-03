Da oggi e’ aperta la piattaforma telematica anche per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di eta’. Il link e’ il seguente:https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadi no Sempre da oggi e’ possibile visionare e stampare l’attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino. Lo comunica l’Unita’ di crisi della Regione Campania. Intanto sono già centinaia le segnalazioni di malfunzionamento con codice diversi di errore.

Tra le segnalazioni c’è a chi non riconosce il codice fiscale, ad altri il numero di tessera sanitaria. Causa i tanti accessi ci sono utenti a cui carica completamente a vuoto la pagina, tenendola anche per minuti senza successo. Insomma, sistema in tilt probabilmente per il gran numero di accessi vista l’enorme platea di ultra70enni.