Lutto in Irpinia: Angelo Frieri, Direttore Sanitario dell’Ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino e del “Criscuoli” di Sant’Angelo dei Lombardi, è deceduto ieri pomeriggio. Fatale il malore dell’altro giorno. Il medico di 69anni era ricoverato presso il reparto di Terapia Intensiva dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino. Da un anno era fortemente impegnato nella lotta al Covid, contro cui aveva organizzato il lavoro di un intero ospedale. Ma sono tantissime le battaglie di Frieri, compresa quella del terremoto in Irpinia. Da giovane medico curò centinaia di feriti.

«Non mi sorprende la grande manifestazione di affetto e vicinanza che ha accompagnato gli ultimi istanti di vita di Angelo Frieri – è il commento del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti – Io stesso sono sinceramente e profondamente affranto per la sua improvvisa scomparsa. E mi rendo conto che, sebbene non lo conoscessi intimamente, è impossibile non sentire forte il dolore per la sua perdita. Con Angelo se ne va una persona perbene, di rara umanità e gentilezza d’animo. Mi mancherà».