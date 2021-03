Domani, giorno di monitoraggio dell’Iss e, quindi, la mappa dei colori delle regioni cambia. Al Lazio sarà probabilmente assegnata la zona arancione, stessa classificazione per la Toscana. Mentre la Lombardia quasi sicuramente resterà in zona rossa. Difficile anche il passaggio per la Campania che si avvia ad essere ancora Rossa anche per la settimana di Pasqua. Il Veneto è ancora in bilico ma punta all’arancione. È quanto potrebbe emergere dal report settimanale della cabina di regia sulla base dei dati del report dell’Istituto Superiore di Sanità, che sarà appunto ufficializzato domani.

La Lombardia continua a registrare il numero più alto di nuovi casi positivi (5.046) e il tasso di positività risulta in crescita all’8,4% (ieri 7.1%). Pur essendosi attenuata la pressione nei reparti ospedalieri nella giornata di oggi, i ricoveri sono ancora, inesorabilmente, sopra la soglia critica. Segnale d’allarme potente che non consente una retrocessione in zona arancione per la Lombardia. Le terapie intensive sono occupate al 60% (la soglia è del 30%) e gli ospedalizzati in area non critica sono al 53% (dovrebbero poter essere almeno del 40% per avere una situazione sotto controllo).