Si è spenta oggi Giusy Sauchella, 29 anni di Pietramelara nel Casertano, che era caduta dal balcone di casa due settimane fa. Non sono bastate le cure dei medici, la giovane se n’è andata nel pomeriggio al termine di 14 giorni di sofferenze. La Giunta di Pietramelara ha espresso dolore sui social: “Cordoglio e vicinanza alla famiglia Sauchella per la perdita della cara Giusy. L’intera comunità, affranta per la prematura scomparsa della cara Giusy, esprime il proprio cordoglio e partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Sauchella”.

Sempre su Facebook uno dei tanti messaggi di cordoglio: “Eri bellissima gentile piena di valori a soli 29 anni sapevi fare di tutto anche se non eri sposata e con figli anche quello sapevi fare,ma nonostante tutto anche se non avevi nient’altro da imparare avevi tanto ancora da vivere tesoro mio – scrive un’amica – dopo il tuo compleanno quella maledetta caduta, e il giorno dopo il tuo onomastico te ne sei volata via. Non potrò mai dimenticarti”.