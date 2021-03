Un 44enne Salernitano e’ rimasto ferito mentre stava percorrendo un sentiero montano con il suo cane. L’incidente e’ avvenuto oggi in localita’ Monte Finestra, nel comune di Cava de’ Tirreni (Salerno). L’uomo, nel tentativo di salvare l’animale che era precipitato in un burrone, e’ caduto a sua volta nel vuoto, per 15-20 metri.

Per il cane non c’e’ stato nulla da fare. Il 44enne e’ stato soccorso da un elicottero del Comando provinciale dei vigili del fuoco. I caschi rossi, dopo aver recuperato l’escursionista, ferito ma cosciente, lo hanno portato nell’ospedale di Salerno.