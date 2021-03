Arriva il bando borse di studio #IOSTUDIO per anno scolastico 2020/2021. #IOSTUDIO è in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sia pubbliche e private dunque “paritarie” presenti sul territorio della Regione Campania. Il bando prevede l’assegnazione di borse di studio per l’acquisto di libri di testo. Ma anche per prodotti, beni e servizi con l’obiettivo di garantire maggiori opportunità e un futuro migliore attraverso la crescita culturale e formativa.

