Ha riportato diverse fratture ma non e’ in pericolo di vita il bambino che e’ caduto dal quarto piano del suo palazzo a Casalnuovo di Napoli. Secondo una prima ricostruzione il piccolo Giuseppe, 5 anni e non 3 come inizialmente segnalato dai carabinieri, si sarebbe affacciato nel tentativo di recuperare un giocattolo finito in strada. Poi avrebbe perso l’equilibrio precipitando. La sua caduta sarebbe attutita dai fili per stendere la biancheria, probabilmente decisivi a evitare il peggio. Attualmente il bimbo e’ ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli.

