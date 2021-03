Paura questa mattina a Sarno dove un’automobile si è ribaltata dopo un incidente con un’Alfa. Ferito il conducente alla guida del veicolo, ma per fortuna non è in condizioni gravi. Per lui il trasporto al più vicino pronto soccorso per curare le lesioni riportate. Sul posto anche i vigili del fuoco allertati dalle persone sul posto per aiutare a liberare l’automobilista.

Da chiarire la dinamica del sinistro, ma sembrerebbe che il ribaltamento sia avvenuto quando le due auto si sono schiantate l’una contro l’altra. La forza dell’impatto ha provocato poi il rocambolesco epilogo. Traffico in tilt sulla Variante, dove a lungo si è proceduti lentamente per i soccorsi.