Auto in fiamme all’alba ad Altavilla Irpina, lungo via Padre Crescitelli, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina, intorno alle ore 5,30. L’incendio si è sviluppato da un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo si sono propagate, danneggiando un’altra auto parcheggiata nei pressi, lambendo anche i vetri di un palazzo. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di estinguerle. La zona è stata messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Secondo il Mattino la potente Audi Q3, parcheggiata lungo quella strada e di proprietà di un giovane noto alle forze dell’ordine e dipendente in un centro scommesse di Benevento, ha preso fuoco per cause che sono in corso di accertamento. Al lavoro i periti dei caschi rossi della centrale operativa di Avellino e degli investigatori della Compagnia dei Carabinieri del capoluogo irpino.