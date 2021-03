Colpo violento tentato ieri mattina in un distributore di carburanti a Battipaglia. I ladri hanno provato a sfondare la colonnina self service contenente il denaro. Usando l’auto come ariete sono riusciti ad abbattere la struttura, senza però avere modo di svuotarla. Alla fine hanno dovuto abbandonare il luogo con un altro veicolo lasciando l’Audi sul posto probabilmente rubata in precedenza.

I malviventi non sono riusciti a impossessarsi dei soldi, provocando soltanto tanti danni. L’auto è stata abbandonata ed i balordi sono fuggiti via con un’altra automobile. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.