Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Gaetano Salvatore. Un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un assembramento di diverse persone davanti ad un esercizio commerciale. I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso dieci napoletani tra i 20 e i 53 anni intenti consumare cibi e bevande nei pressi del locale, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

Il Centro

Altri due bar in via Santa Chiara e via San Giovanni Maggiore Pignatelli, nel centro antico di Napoli, chiusi per due giorni della Polizia. Lo stop per violazione delle norme di prevenzioni anti-Covid. I titolari sono trovati dagli agenti del Commissariato Decumani, mentre vendevano bevande oltre l’ orario consentito.