Molti atleti e allenatori credono che lo sport si gioca con il corpo e si vince con la mente (Moran, 2004). Stando così le cose, la quantità e l’intensità dell’allenamento possono contribuire tanto psicologicamente quanto fisicamente? Gli studi hanno dimostrato che l’allenamento fitness può aiutare a migliorare l’autostima, la fiducia e l’immagine del corpo.

Esiste un numero enorme di diverse attività di fitness che le persone usano per rimanere in salute e attive, come camminare, allenamento della forza, arti marziali ecc. L’intensità dell’attività fisica varia lungo un continuum da sedentario (fisicamente inattivo) a vigoroso (attività ad alta intensità).

Il benessere mentale generale coinvolge aree della vita come sentimenti di soddisfazione, ottimismo, autostima, avere un certo controllo sulla propria vita, avere uno scopo nella vita e un senso di appartenenza e sostegno.

I benefici psicologici dell’allenamento nelle arti marziali sono giunti all’attenzione degli psicologi occidentali negli ultimi trent’anni e in particolare negli ultimi dieci anni a causa dell’aumento della popolarità delle MMA (Mixed Martial Arts). È riconosciuto che l’allenamento di arti marziali incarna un sistema di valori morali (ad esempio rispettare le regole, essere fedeli e sinceri, esercitarsi nella perfezione del carattere), che insieme possono inculcare il rilassamento fisico e mentale, il controllo della mente e del corpo e un aumento nella fiducia in se stessi.

La prova dell’efficacia delle arti marziali nel produrre benefici affettivi, cognitivi e comportamentali è venuta da una serie di studi. Miglioramenti nell’autostima (Fuller, 1988), una risposta più positiva alla sfida fisica (Richard e Rehberg, 1986; Trulson, 1986), maggiore autonomia (Duthie, 1978), stabilità emotiva e assertività (Konzak e Boudreau, 1984) e la riduzione dell’ansia e della depressione (Cai, 2000) sono state tutte associate all’allenamento nelle arti marziali. Konzak e Boudreau (1984) hanno anche richiamato l’attenzione sui benefici sociali di tale cambiamento comportamentale, in particolare il rapporto tra la pratica delle arti marziali e la ridotta aggressività.

Uno studio che ha indagato sugli effetti dell’allenamento alle prese sull’umore e sul benessere generale ha scoperto che le persone che si allenavano regolarmente in una palestra di Ju-Jitsu avevano livelli di energia più elevati, erano più gradevoli, di mente lucida, composte e fiduciose rispetto a un gruppo di non grapplers che si sono allenati regolarmente in una palestra e un altro gruppo di esercizi leggeri (McCafferty, 2014). La maggior parte dei partecipanti al grappling aveva classificato le sessioni di esercizio in modo più intenso rispetto agli altri due gruppi che mostravano una relazione tra maggiore intensità dell’esercizio e miglioramento dell’umore. Altri studi hanno anche dimostrato che una maggiore intensità procura un miglioramento dell’umore.

Inoltre, altre ricerche hanno dimostrato che l’allenamento “Marziale” è una strategia efficace per migliorare l’umore e, in sostanza, è stato dimostrato che l’intensità e la frequenza dell’esercizio possono aiutare a ridurre l’affaticamento, aumentare la felicità, la compostezza e la fiducia, evidenziando l’importanza di un esercizio regolare, in quanto i benefici non sono solo fisici ma anche psicologici.