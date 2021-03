Il sindaco di Torre Annunziata Vincenzo Ascione positivo al Covid-19. Il primo cittadino non presenta sintomi e si trova in isolamento presso la propria abitazione. Con questa breve nota l’ufficio stampa del Comune di Torre Annunziata ha annunciato la positività del primo cittadino torrese. Ascione da un anno è in prima linea contro il Coronavirus, ma chiaramente gli incontri e la vita sociale di un sindaco favoriscono purtroppo il contagio.

Appena questa mattina lo stesso Ascione aveva fornito i dati di oggi per il Covid relativi a Torre Annunziata. Sono 17 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 230 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 7,39 per cento. Al contempo si registrano anche 59 guarigioni e il decesso di un uomo di 65 anni. Sono 494 i cittadini attualmente positivi. Sale a 3.955 il numero delle persone che hanno contratto il Coronavirus a Torre Annunziata dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Di queste 3.386 guarite e 75 decedute.