Anticorpi monoclonali anche al Covid Hospital di Scafati. Il nosocomio ha avviato la cura sui primi tre pazienti per la terapia sperimentale ambulatoriale. Al momento è riservata qui a soggetti Covid positivi che non siano ospedalizzati. Si tratta di persone con comorbilità e che rischiano aggravamenti. Ma che non sono sotto ossigeno, dunque con sintomi medi. Tra loro anche due persone positive di Boscoreale, oltre ad una di Eboli.

La terapia con gli anticorpi monoclonali è un’altra arma per combattere il Covid. In particolare quando il paziente appartiene alla categoria dei fragili, ovvero con altre patologie. La terapia può essere somministrata soltanto nella fase iniziale del Covid, quando c’è un quadro a rischio ma con sintomi non gravi.