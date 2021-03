A Napoli sono 127 sanzioni Covid notificate questo fine settimana in città dai Carabinieri del Comando Provinciale. Gran parte per mancanza dei dispositivi di protezione individuale. La restante parte per violazioni del coprifuoco e per assembramenti in strada. I controlli sono stati intensificati infatti nei quartieri più sensibili.

I quartieri

Chiaia, Vomero, Arenella, Centro storico e anche Fuorigrotta. Sanzionata e chiusa per 5 giorni una gastronomia in corso Secondigliano perché non rispettava le prescrizioni imposte dalla normativa anti- contagio.