Il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli ha intensificato i controlli per questo weekend non ancora terminato. Messe a setaccio le zone della movida cittadina, presidiate le piazze ed i punti che solitamente erano maggiormente frequentati. I Carabinieri hanno incentrato maggiormente i controlli nel centro storico, nel quartiere vomero e nella zona collinare di bagnoli. L’orario notturno è quello maggiormente presidiato. Le operazioni sono proseguite fino all’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale, hanno sanzionato in totale 104 persone che non hanno rispettato le norme anti-contagio. I Carabinieri della compagnia Vomero insieme a quelli del reggimento campania hanno identificato 80 persone. Durante i controlli anti-covid sono 16 i ragazzi sanzionati perche’ trovati in giro dopo l’orario consentito. A via monte di dio i Carabinieri della compagnia Napoli centro hanno sorpreso alle 2 di notte – fuori dall’orario consentito dalle normative anti contagio – 5 ragazzi che non indossavano a mascherina.

Anche i locali commerciali

I controlli hanno riguardato anche gli altri aspetti non meno importanti come la lotta all’illegalita’ diffusa. I carabinieri hanno infatti denunciato anche il titolare di un esercizio commerciale del vomero dove all’interno c’erano 3 lavoratori a “nero”. Denunciati anche 2 parcheggiatori abusivi. Per quanto riguarda il fenomeno dei parcheggiatori abusivi in queste ore l’Inps – a seguito degli accertamenti del nucleo operativo dei carabinieri della compagnia del vomero – ha comunicato la revoca del reddito di cittadinanza a 4 persone. Gli interessati – di eta’ compresa tra i 50 e i 60 anni – erano stati trovati piu’ volte mentre svolgevano l’attivita’ di parcheggiatore abusivo nelle aree ospedaliere e commerciali dei quartieri vomero, arenella e Chiaiano.