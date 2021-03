Lo scorso fine settimana gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio al porto del Gallo, piazza San Ciro, piazza Poli e piazzale Brunelleschi a Portici. Nonché a corso Italia, piazza Trieste, via Panoramica e al molo di Villa Favorita a Ercolano. Qui, infatti, il titolare di un bar in corso Garibaldi a Portici sanzionato perché sorpreso a somministrare bevande al banco. Per il locale è disposta la chiusura per 5 giorni.

Nel corso dell’attività identificate 160 persone, di cui 27 sanzionate per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché prive di mascherina. Oltre che fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo; inoltre, nove persone sono state denunciate per aver violato la quarantena.