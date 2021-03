Covid-19, nuovi decessi nell’area vesuviana mentre proseguono i controlli per vigilare sul rispetto delle norme anticontagio. «Con profondo dispiacere comunico il decesso della signora Angela Auricchio. Da settimane in ospedale, non è riuscita a sconfiggere questo dannato virus. Con lei salgono a 18 le vittime da inizio pandemia nel nostro comune. Ci stringiamo al dolore della famiglia» ha detto il sindaco di Terzigno Francesco Ranieri, che appena venerdì ha annunciato altre due vittime cittadine causa Covid-19.

Le misure

E questo proprio mentre in termini di diffusione del contagio sul territorio comunale cominciano a vedersi i primi risultati delle restrizioni degli ultimi giorni. «Importante è contenere, supereremo anche questa terribile fase» ha detto ancora il sindaco di Terzigno. Qui attualmente, sono circa 250 i soggetti positivi al Covid.