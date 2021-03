Ammontano a 134 i positivi attivi, di cui 2 ricoverati in ospedale, e a 141 le persone in sorveglianza sanitaria, invece, a Somma Vesuviana, che pure ha disposto per la giornata odierna la chiusura di tutti gli uffici comunali per consentire una sanificazione precauzionale. «A Somma Vesuviana abbiamo registriamo altri 29 nuovi positivi. Stiamo procedendo con multe e controlli a tappeto con l’impegno dei vigili urbani» ha detto il sindaco Salvatore Di Sarno.

Il precedente

Appena una settimana fa gli uffici comunali di Somma Vesuviana chiusero invece per un caso accertato di Coronavirus. In città i contagi continuano ad aumentare così come in tutta l’area vesuviana e la provincia di Napoli.