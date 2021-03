Torre del Greco aggiorna sui casi presenti in città. In 24 ore si registrano ben 164 nuovi positivi, di cui 1 ripositivizzato, 2 in regime ospedaliero e i restanti in isolamento domiciliare. Sessantaquattro nuove guarigioni registrate. Attestato, inoltre, il passaggio di 3 soggetti positivi dall’isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Due le persone decedute, si tratta di Maria Teresa D’Istria classe 1955 e medico di famiglia la cui positività al COVID è stata attestata post mortem. L’altra vittima è P.R. classe 1958. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale.

Il bilancio

Continua, così, a mutare il bilancio della​ trecentoquarantasettesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 52;

In isolamento domiciliare:​ 903;

Guariti dal COVID 3512;

Decessi:​ 109;

Totale tamponi giornalieri: 384 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.

“Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”.