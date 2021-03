Consueto aggiornamento con il bollettino covid della città di Torre del Greco. In 24 ore si registrano 39 nuovi positivi, tutti in isolamento domiciliare, in rialzo rispetto ai giorni precedenti. Trentacinque invece le nuove guarigioni. Ieri i casi erano stati 17. Purtroppo si registrano anche due decessi, si tratta di D. C. L. classe 1945 e di C. S. classe 1946. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale dopo il consueto aggiornamento serale con i Responsabili sanitari dell’​ASL Na3 Sud​ e con l’​Unità di Crisi Regionale

Il bilancio

Continua, così, a mutare il bilancio della​ trecentocinquantottesima giornata consecutiva di attività del ​ C.O.C.:​

Totale ospedalizzati:​ 66;

In isolamento domiciliare:​ 1167;

Guariti dal COVID 3787;

Totale decessi:​ 121;

Totale tamponi giornalieri: 233 i cui esiti saranno comunicati nei prossimi giorni.

“Esprimo massima vicinanza – le parole del sindaco, Giovanni Palomba – alle famiglie dei nostri concittadini scomparsi. Il mio sincero cordoglio, unito a quello dell’intera Amministrazione comunale, va ai parenti tutti”.

Istituito, dall’ ASL, un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi – tutti i giorni – dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 800936630.

Il C.O.C. precisa, altresì – ai fini di una più agevole ed immediata comunicazione con i cittadini – che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736

reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45.