Il Covid sta mietendo vittime non solo tra gli anziani, ma anche tra persone di mezza età e giovani. Ed è proprio di questi giorni la scomparsa di Giovanni Raia (nella foto), detto Big, 67 anni dipendente comunale di Torre Annunziata. A scriverlo è il quotidiano Roma oggi in edicola. La notizia è stata ben presto diffusa tra amici e colleghi, per diffondersi ancora di più con l’affissione di un manifesto funebre. La comunità è rimasta senza parole.

I messaggi di cordoglio

«Conoscevamo Giovanni da anni, non solo per la frequentazione al Comune, ma soprattutto per la sua passione per la musica – come riferisce il sito on line torresette – Giovanni è sempre stato un autodidatta come cantante. Una quindicina di giorni fa tutto il personale era stato sottoposto al tampone. Lui era risultato positivo, ma con pochi sintomi. Poi la situazione è improvvisamente precipitata fino a condurlo alla morte.