Gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino. Nel corso dell’attività identificate 82 persone, di cui 36 con precedenti di polizia. Controllati 44 veicoli di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo. Contestate 11 violazioni al Codice della Strada per guida senza patente, mancanza di revisione e mancata copertura assicurativa. Infine, sanzionate 5 persone per inottemperanza alle misure anti-Covid19 poiché prive della mascherina.

I ladri

Inoltre, in seguito a diverse segnalazioni di furti di pneumatici avvenuti di recente, ieri notte gli agenti hanno notato in via Dalbono a Portici tre uomini a bordo di una vettura. Alla loro vista, hanno infatti tentato di eludere il controllo. I tre bloccati e trovati in possesso di arnesi atti allo scasso e idonei allo smontaggio e forzatura di parti di autovetture.

A.D, R.D.R. e A.P., napoletani di 36, 35 e 20 anni, tutti con precedenti di polizia, sono denunciati per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Sanzionati per essersi trovati fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo. Infine, sanzionato il 36enne alla guida di un veicolo privo di copertura assicurativa.