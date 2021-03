Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano e i militari dell’arma dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Somma Vesuviana. Operazione in supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobil. Attenzione in particolare in via Mariglianella, via San Sossio e via San Giovanni de Mata. Nel corso dell’attività identificate 113 persone, controllati 74 veicoli.

Un’autovettura è sottoposta a sequestro amministrativo poiché priva di copertura assicurativa. Contestate inoltre 6 violazioni del codice della strada per incauto affidamento del veicolo a persona non titolare di patente di guida. E altre per mancato utilizzo del casco protettivo e perché il guidatore non si è fermato all’alt.