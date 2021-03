Allarme droga a Napoli per una partita di eroina probabilmente “tagliata” male. A distanza di poche ore l’uno dall’altro sono morti per overdose due uomini, uno al Vomero e l’altro a Ponticelli. Il primo, 31enne, trovato dai familiari nel letto della sua abitazione in via Pigna. Si sono insospettiti non vedendolo uscire, sono entrati nella stanza e lo hanno trovato senza vita.

La seconda vittima

Il corpo dell’altro è stato scoperto, quando ormai non c’era più nulla da fare, in una zona di campagna del quartiere orientale di Napoli. Ad accorgersene è stato un contadino. La

vittima aveva 42 anni.