Un’altra vittima di Covid a Giugliano. Un’altra famiglia stroncata da virus ed è tragedia nella tragedia. È morto Gigi Cimmino, l’uomo aveva già perso la sorella e la mamma sempre a causa del Covid. Cimmino – come riporta Teleclubitalia.it era ricoverato in ospedale perché purtroppo le sue condizioni erano abbastanza critiche al punto che non ce l’ha fatta. Ma solo pochi giorni fa era già deceduta la madre e prima ancora la sorella, Pina, collaboratrice scolastica del liceo De Carlo.

La sorella era venuta a mancare lo scorso 22 febbraio. In poche settimane sono divenute critiche anche le condizioni del fratello, Gigino anche chiamato “’o pacchiuotto”. L’uomo era ricoverato perché il Covid aveva compromesso i polmoni. In città, riferisce il sito on line, sono tutti sconvolti dalla notizia.