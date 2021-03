Ha litigato con un uomo che non conosceva per motivi di viabilità in via Vicaria Vecchia e dalle parole si è passati ai fatti. Così Giuseppe Lama, 55enne del centro storico di Napoli già conosciuto dalle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, si è trovato con due ferite da coltello ad entrambe le gambe. Sanguinava, ma non ha chiesto aiuto sul posto: si è rimesso in macchina e si è diretto verso l’ospedale dei Pellegrini. In salita Tarsia, quando ormai non era lontano dal pronto soccorso della struttura della Pignasecca, si è sentito male perdendo il controllo della vettura e andando a sbattere a destra e a sinistra.

I soccorsi

Qualcuno ha chiesto aiuto e sul posto sono accorsi i poliziotti di una Volante e gli operatori di un’ambulanza. Il ferito è ora ricoverato con una prognosi di 30 giorni. Sono arrivati i soccorsi e per fortuna per l’uomo nulla di grave.